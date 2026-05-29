Viel Gesprächsstoff, aber keine Empfehlung: Der Kulturausschuss der Stadt hat sich am Donnerstag mit einem sensiblen Thema beschäftigt. Die Wogen schlugen bisweilen hoch.

Mit Spannung erwartet wurde am Donnerstagnachmittag eine Stellungnahme des Kulturausschusses zur Umbenennung des Carl-Wurster-Platzes wegen der Verstrickung seines Namensgebers in Verbrechen des NS-Regimes. Zu einer gemeinsamen Empfehlung des Ausschusses kam es aber nicht. Am Ende der Sitzung verwies Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) die Fraktionen mit ihren Anträgen stattdessen an den Bau- und Grundstücksausschuss, der allein zu Umbenennungen berechtigt ist. Vorangegangen war eine zuweilen hitzige Diskussion.

Gleich zu Beginn machte der OB den Ausschuss darauf aufmerksam, dass der Kulturausschuss nicht über Straßennamen zu entscheiden habe, er könne aber eine Empfehlung an den Bau- und Grundstücksausschuss aussprechen. Er wies zudem darauf hin, dass eine Straßenumbenennung für die Anwohner weitreichende Konsequenzen in bürokratischer und finanzieller Hinsicht habe. „Das ist wie ein Umzug“, sagte Blettner. Am Carl-Wurster-Platz im Hemshof wären 126 Einwohner betroffen.

Die Liste der Straßen

Stefan Mörz, der Leiter des Ludwigshafener Stadtarchivs, nannte die ebenfalls mit Spannung erwartete Liste der Straßen, die eine aus Mitgliedern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen bestehende Kommission wegen der Haltung ihrer Namensgeber zur Nazidiktatur oder wegen direkter Beteiligung an deren Verbrechen umzubenennen vorschlägt.

Blick auf den Carl-Wurster-Platz in Nord. Er ist nach dem ehemaligen BASF-Vorstandsvorsitzenden benannt. In der Vergangenheit schrieb der Platz eher Negativschlagzeilen wegen Lärmbelästigung und Kriminalität. Foto: Ralf Moray

Dabei handelt es sich um acht Straßen: die nach Kurt Faber, einem maßgeblich am Aufbau der NSDAP in der Pfalz beteiligten Schriftsteller benannte Straße; die nach dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg; die nach dem Schriftsteller Heinrich Lersch („Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen!“); die nach den Kolonialpionieren Adolf Lüderitz und Hermann von Wissmann, nach dem Mundartdichter und Hitler-Verehrer Karl Raeder, nach Carl Wurster und nach Erich Reimann benannten Straßen.

Bernhard Wadle-Rohe rief diese Woche zu einem Flashmob in der Moltkestraße auf. Foto: Ralf Moray

Wurster war als Vorstand der IG Farben unter anderem für die im Konzentrationslager Auschwitz-Monowitz und im Werk in Ludwigshafen betriebene Zwangsarbeit mitverantwortlich. Erich Reimann war als Angehöriger der SS direkt an Kriegsverbrechen in Polen beteiligt, verstand es aber in der Nachkriegszeit, seine Vergangenheit zu vertuschen.

Umfangreiche Quellenstudien

Die Kommission habe vor der Erstellung der Liste umfangreiche Quellenstudien betrieben, sagte Mörz. Die acht Straßen seien aus 40 ausgewählt worden, die wegen ihrer leicht bis schwer durch ihr Verhalten im NS-Staat belastete Namensgeber in Frage gekommen seien. Die von der Fraktion Linke/Piraten beantragte Umwidmung der Moltkestraße war nicht auf der Liste und wurde in der Sitzung auch gar nicht mehr erwähnt. Sie sollte nach dem Willen der Linken statt nach dem preußischen Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke nach dessen Urgroßneffen und Widerstandskämpfer im „Dritten Reich“ Helmut James Graf von Moltke benannt werden. Wegen stalinistischer Gefolgschaft belastete Straßennamensgeber kämen fünf in Betracht, sagte Mörz auf Nachfrage von Constanze Kraus (CDU). Unter diesen zu untersuchenden Personen der Geschichte wäre auch der Ludwigshafener Ehrenbürger Herbert Müller, der vor seinem Übertritt zur SPD 1949 seit 1919 KPD-Mitglied gewesen war.

Neue Einträge in Grundbücher notwendig

Von einer Umbenennung der Hindenburgstraße in Maudach wären 190 Anwohner betroffen, in der Lüderitzstraße in der Gartenstadt 242, in der Heinrich-Lersch-Straße in Edigheim 31 und in der Kurt-Faber-Straße in Edigheim 26 Anwohner. Eva Kraut (SPD) ergänzte die Ausführungen des OB zu den erheblichen Unannehmlichkeiten, die eine Umbenennung für die Anwohner bedeutet, durch den Hinweis auf die Umstände, die sie der Stadt bereitet. Unter anderem müssten die Einträge in den Grundbüchern geändert und neue Straßenschilder angefertigt werden.

Grüne für Umbenennung aller acht Straßen

Susanne Großpietsch (Grüne) nannte die Liste „sehr gut begründet“ und sprach sich für eine Umbenennung aller acht Straßen aus. Blettner verwahrte sich allerdings gegen ihren Vorwurf, dass er die Umbenennungen gegen die Verbrechen der Namensgeber „aufrechne“, wenn er den Ausschussmitgliedern die Konsequenzen für die Anwohner vor Augen führe. Als Bernhard Wadle-Rohe von der Fraktion Linke/Piraten den Vorwurf wiederholte und sich immer mehr in Rage redete, brach Blettner seinen hitzig vorgebrachten Wortbeitrag ab. Wadle-Rohe nannte Straßenbenennungen unter anderem einen Ausdruck „herrschender Machtverhältnisse“. Die Umbenennungen vieler vormals nach NS-Größen benannten Straßen seien von den Alliierten, nicht von Deutschen vorgenommen worden. Und bislang habe es in Ludwigshafen wenig Bereitschaft zur Änderung von Straßennamen gegeben.

Überreichung des Ehrenbürgerbriefs an Carl Wurster (rechts) durch OB Hans Klüber. Foto: Archiv

Am Carl-Wurster-Platz sei mit einer „nicht erklärbaren Sturheit“ festgehalten worden. Den Forschungsbericht der Kommission lobte Wadle-Rohe jedoch.

Unterdessen unterstützen 150 Menschen, die in der Stadt Ludwigshafen leben oder gearbeitet haben, die Forderung der „AG Verdrängte Zeitgeschichte“, die Ehrenbürgerschaft von Carl Wurster und damit die Würdigung durch die Stadt Ludwigshafen aufzuheben, wie ihr Sprecher Andre Neu informiert. Er hatte das Thema bei der Einwohnerfragestunde des Stadtrats im April offensiv eingebracht.