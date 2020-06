Die barrierefreie Umgestaltung der Comeniusstraße auf Höhe des Integrativen Kindergartens ist fast abgeschlossen. Der Bereich soll nun für Kinder sicherer sein.

Die Comeniusstraße ist eine wichtige Straße in Oggersheim-West. In U-Form gebogen, führt sie unter anderem an Comeniuskirche und -kindergarten, an Apotheken, Läden, an der Endhaltestelle und auch an der Integrativen Kindertagesstätte vorbei. Bereits Anfang 2019 hatte die Stadt in einer Anwohnerversammlung vor Ort die Pläne für den Umbau vor der Kita vorgestellt. Baubeginn war im Frühjahr dieses Jahres. Nun sind die Arbeiten fast abgeschlossen.

„Das Ziel, die barrierefreie und vor allem auch für die Kinder der Kindertagesstätte sichere Querungsmöglichkeit in diesem Bereich der Straße, ist gelungen“, bilanziert Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Die dortige Kurve der Comeniusstraße wurde zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet, eine Verkehrsinsel abgebaut. Die Trennung von Gehweg und Straße durch einen Bordstein wurde aufgehoben. Bei der ersten Anwohnerversammlung zu dem Thema hieß es, es solle ein „Platzcharakter“ entstehen, Fußgänger und Autos sollen gleichberechtigt sein.

Fünf Wochen früher fertig

Die Straßenbaumaßnahmen konnten laut Stadt schon Ende Mai beendet werden. Das sei fünf Wochen früher als ursprünglich geplant. Aktuell müssten noch Verkehrsgrünflächen befüllt und Schilder angebracht werden. Auch der Rasen vor der Integrativen Kita soll noch angelegt werden.

Der Umbau hat laut Stadt 374.000 Euro gekostet. Mit dem Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (früher: „Soziale Stadt“) wurde der Umbau gefördert.