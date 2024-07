Nach dem Hauptbahnhof ist der Paradeplatz die Straßenbahn-Haltestelle mit der größten Frequenz an Fahrgästen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH wird diese bis Oktober in fünf Bauabschnitten modernisieren und barrierefrei ausbauen. Die Geschäfte im Umfeld sollen während der gesamten Bauzeit erreichbar bleiben. Die Haltestelle selbst werde „zu nahezu jeder Zeit“ mit den Stadtbahnen angefahren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Insgesamt sind rund elf Millionen Euro für das Bauprojekt veranschlagt. Los geht es mit der Erneuerung der Gleisanlage zwischen den Quadraten E1 und P1. Weil hier auch die Linksabbiegerweiche betroffen ist, ist die Strecke durch die Breite Straße bis zum 21. Juli gesperrt. Über die Umleitungen in den jeweiligen Bauphasen will die RNV an den Haltestellen, über die Fahrplan- und Verbindungsauskunft, auf der RNV-App und auf der Internetseite www.rnv-online.de/sommerbaustellen informieren.