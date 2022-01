Seit nunmehr 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen. Über 161.798,09 Euro sind in diesem Jahr bisher zusammengekommen – das ist Rekord. Am Wochenende endet die Hilfsaktion, die von der RHEINPFALZ unterstützt wird. Wir haben mit dem Vorsitzenden Ulrich Alter (56) über die Spendenaktion im Schatten der Corona-Pandemie gesprochen.

Herr Alter, wie erklären Sie sich das Rekordergebnis bei der Spendensammlung?

Ich hätte nicht gedacht, dass wir eine so hohe Summer erreichen. Für mich ist das ein wunderbares Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise. Jeder weiß, dass es durch die Pandemie überall Probleme gibt.

Auch im Vorjahr gab es mit 147.000 Euro einen Rekord. Die Spendenbereitschaft scheint während der Corona-Pandemie gestiegen zu sein, oder?

Den Eindruck habe ich auch. Wenn ich Kontakt mit den Spendern habe, höre ich immer wieder, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass das Geld hier vor Ort bleibt. Die Leute wollen vor der eigenen Haustür Menschen mit Problemen unterstützen – gerade in Zeiten einer Pandemie.

Wer hat alles gespendet?

Es gibt einen harten Kern von treuen Spendern, die jedes Jahr dabei sind. Es sind diesmal 1645 Einzelspender gewesen, etwa drei Viertel davon spenden regelmäßig für die Aktion 72. Neu ist, dass es eine private Stiftung gibt, die zugunsten der Aktion ausschüttet. Die Einzelspenden reichen von fünf bis 2000 Euro. Auffällig ist, dass die Einzelspenden diesmal höher ausgefallen sind. Das erklärt auch das Rekordergebnis von rund 162.000 Euro.

Warum wird die Hilfsaktion auch nach fünf Jahrzehnten noch gebraucht?

Weil wir dort einspringen, wo es Lücken gibt im Sozialstaat. Manche fallen einfach durch das Raster, wie die Fallbeispiele zeigen, die Sie in der Zeitung abdrucken. Das hat sich in 50 Jahren nicht geändert. Oft dauert es zu lange, bis staatliche Hilfe bei in Not geratenen Menschen ankommt. Wir sind da schneller und helfen unbürokratisch.

Die Hilfesuchenden bekommen kein Geld, sondern Sachgutscheine – ist das vielleicht auch das Erfolgsrezept der Aktion 72?

Ganz entscheidend ist, dass wir hier vor Ort helfen. Die Gutscheine helfen dabei, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Das wissen die Leute.

Wie wichtig ist die RHEINPFALZ als Plattform für die Spendenaktion?

Sehr wichtig. Die Zeitung hat viele Fallbeispiele gedruckt und kräftig für die Aktion getrommelt. Das hat eine große Wirkung. Ohne die RHEINPFALZ wären wir nicht so erfolgreich.

In diesem Jahr wird die Aktion 50 Jahre alt. Ist zum Jubiläum etwas geplant?

Wir würden gerne etwas in der Adventszeit machen, aber wegen Corona ist das alles noch ungewiss.

Zur Person

Ulrich Alter (56) ist seit acht Jahren Vorsitzender Aktion 72. Er arbeitet bei der Sparkasse Vorderpfalz. Der Friesenheimer ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Zur Sache: Die Aktion 72

Seit 1972 gibt es die Aktion 72, die unverschuldet in Not geratenen Bürgern aus Ludwigshafen hilft. Zum 27. Mal hat in der Adventszeit die Spendenaktion gemeinsam mit der RHEINPFALZ stattgefunden. Wir veröffentlichen jedes Jahr Fallbeispiele, um zu zeigen, wie mit dem Geld den Betroffenen konkret geholfen wird. Fast 90 waren es dieses Mal. Eine Besonderheit der Aktion 72: Hilfesuchende bekommen Sachgutscheine und kein Bargeld. Die Aktion wird von 22 Mitgliedern ehrenamtlich organisiert, die über die Verteilung der Spenden entscheiden. Seit der Gründung sind bereits weit über drei Millionen Euro zusammengekommen. Das Spendenkonto bei der Sparkasse Vorderpfalz hat die IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.