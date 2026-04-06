Der Ludwigshafener Singer/Songwriter und Gitarrist Uli Wehrmann feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

In der Region ist er bekannt, in seiner Karriere gibt es einige berühmte Namen. Der erste Gig vor „richtigem“ Publikum war in Rödersheim-Gronau. „Ich weiß noch, es war im Spätjahr und meine Finger waren eiskalt“, erinnert sich Wehrmann. Den ursprünglichen Namen der Band mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug, weiß er heute nicht mehr. Später hieß sie „Die Truthahnhälse“. Die Reaktion des Publikums sei so gut gewesen, dass alle weiter Musik machen wollten.

Wehrmann ist Jahrgang 1957. Das erste Konzert, das er besuchte, waren die Rolling Stones 1973 im Eisstadion Mannheim. „Von da an war ich mit dem Rock-Virus infiziert“, sagt er. Zuhause sei Rockmusik verpönt gewesen. Trotzdem besorgte sich der Teenager Uli eine E-Gitarre, gebraucht aus einem Leihhaus. „Wer so Musik macht, wird scheitern“, waren seine Eltern überzeugt. Lockerer sah es Pfarrer Mensinger in Friesenheim, der die Jugendlichen in der Unterkirche proben ließ. „Aber erst nach 15 Uhr, damit wir auch die Hausaufgaben gemacht hatten“, erzählt Wehrmann schmunzelnd. Wehrmann machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger und machte weiter begeistert Rockmusik. Ende der 70er Jahre spielte er bei Thorin Eichenschild mit, einer Folk-Rock Band, bei der unter anderem Martina Knochel und Claus Boesser-Ferrari, heute ein international gefeierter Gitarrist, mitmachten. Die 1979 erschienene „ Chile Suite“ wurde mit dem Preis der Deutschen Phono Akademie ausgezeichnet. „Wir waren ein politische Band und das Stück bezieht sich auf den von den USA inszenierten Putsch in Chile“, erklärt Wehrmann. Im Text geht es auch um die Hoffnung, dass dereinst wieder rote Fahnen wehen werden. Was bei einem Live-Auftritt im Südwestfunk die Produktionsleitung lieber nicht so explizit hören wollte, die Band aber trotzdem gesungen habe.

Nothilfe für Joan Baez

Thorin Eichenschild wurde bekannt und spielte sehr viele Konzerte. Ein Ritterschlag war es, als die Pfälzer zur Vorgruppe von Folk-Ikone Joan Baez mit auf Tour gingen. Unvergesslich ist die „Nothilfe“, die die Band leistete, als beim Auftritt von Joan Baez im Rhein-Neckar-Stadion die Ausrüstung nicht eintraf. Die Musiker holten ihre eigenen Verstärker, Mischpulte und Geräte aus dem Probenraum in Lambsheim und stellten sie den Amerikanern zur Verfügung.

Wehrmann begann ein Studium, das er später mit Diplom in Sozialpädagogik abschloss und gründete in Ludwigshafen eine neue Band. „Die Mitbürger“ verbanden Musik und Kabarett. Zugleich schrieb er auch Songs, die er alleine mit Gitarre spielte. Als in den 80er Jahren private Radio- und Fernsehsender boomten, war Wehrmann sehr gefragt. Über einen befreundeten Musiker und Produzenten kam er in die Szene, die Werbespots produzierte. Hunderte von Jingles habe er gesungen, darunter für Bauhaus, Duscholux, Betti Barclay und weitere Marken. Doch das lukrative Geschäft fiel auch schnell wieder in sich zusammen. Wehrmann hatte aber immer Projekte am Start. „Silent Rouge“ war eine Band mit viel Airplay. Als 1992 sein Sohn geboren wurde, kümmerte sich der bis dahin freischaffende Musiker um eine feste Anstellung und wurde Kommunaler Suchtbeauftragter für den Rhein-Neckar-Kreis. Heute ist er mit der 1998 gegründeten Band „Sidesteps“ unterwegs, die bekannte Rock/Pop Hits ganz neu interpretiert. Zusammen mit Pianist Gerd Baier singt er Songs im Duo be4 und er hat sich kürzlich mit seinem ersten Solo-Album „Done“ einen langgehegten Traum erfüllt.

Info

Mehr über Wehrmann, seine Projekte und Konzerttermine unter uliwehrmann-music.de

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