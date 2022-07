Das Sonntagscafé für ukrainische Flüchtlinge findet am 3. Juli von 14 bis 17 Uhr in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte, Karl-Krämer-Straße, in Süd statt. Es kann noch Kuchen gespendet und ab 13 Uhr abgegeben werden. Angekündigt ist eine Zirkusaufführung mit ukrainischen Kindern. Am 10. und 17. Juli ist kein Sonntagscafé. Weitere Infos gibt’s bei der Kinderhilfe Ukraine, Telefon 0621 63554946.