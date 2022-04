Flüchtlinge aus der Ukraine haben am Donnerstag im Projektbüro der Hochschule in der City traditionelle ukrainische Osterkuchen an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg (beide SPD) überreicht. Für Passanten in der Bismarckstraße gab es Blumen als Dankeschön für die Willkommenskultur in der Stadt. Die kleine Geste kam gut an.

„Das hätte ich nicht erwartet“, sagte Jutta Steinruck gerührt. Den üppig verzierten Kuchen wollte die Verwaltungschefin mit in ihr Büro in der Jaegerstraße nehmen, „um ihn an möglichst viele Mitarbeiter zu verteilen“. Eigentlich müsste sie den Kuchen sogar zerkrümeln, um all jenen zu danken, die sich gerade in Ludwigshafen für die Menschen aus der Ukraine engagieren, meinte die OB.

Die Dankeschön-Aktion kam auch bei den Passanten vor dem Projektbüro gut an. Die erste Blume erhielt nach Aussage von Peter Runck vom Internationalen Bauorden eine ältere Dame, die sich sehr über die Geste gefreut habe. „Sie wolle die Blume aufheben, bis der Krieg endlich wieder vorbei ist“, erzählte Runck über die kurze Begegnung.

Ausstellung im Schaufenster

Valentyna Sobetska, die Vorsitzende der Kinderhilfe Rhein-Neckar für Novograd-Volynskji, erklärte die ausgestellten Gegenstände im Schaufenster der Hochschulräume. „Danke für Ihre Hilfe“ heißt es dort auf einer ukrainischen Flagge. Die Ukrainer bedankten sich damit bei Bürgern und der Verwaltung für den Schutz und die Aufnahme in Ludwigshafen, so Sobetska. Im Sonntagscafé, einem Treff für Ukrainer und ihrer Freunde in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd, sei die Idee für das Schaufenster entstanden. Es wurde von der aus Odessa stammenden Bühnenbildnerin Natalia Moskvichova mit Unterstützung weiterer geflüchteter Frauen mit traditionellen ukrainischen Motiven gestaltet.