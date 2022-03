Nach zweijähriger Pause werden am Samstag beim Frühlingspokal des TB Oppau wieder in Präsenz Choreographien in der Rhythmischen Sportgymnastik zu sehen sein.

Es ist die achte Ausgabe der Sportveranstaltung. Ohne Corona wäre es am Samstag ein kleines Jubiläum gewesen. Dann hätten die Organisatoren des Frühlingspokals nämlich die zehnte Ausgabe gefeiert. Wie auch immer. Das Orga-Team um die Familie Öholm atmet auf, dass die Jugendlichen wieder in Präsenz ihre Choreographien präsentieren dürfen. Von 11 bis 16 Uhr werden in der Heinrich-Ries-Halle am Samstag Vereine aus Koblenz, Bad Kreuznach und St. Wendel und dem TB Oppau dabei sein. Außerdem bekommen drei Mädchen aus der Ukraine, die zurzeit beim TB Oppau trainieren, die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen.