Der SPD-Stadtverband lädt für Freitag, 11. März, 19 Uhr, zum offenen Online-Vortrag des Stadthistorikers Klaus Jürgen Becker ein. Titel: „Fakten statt Fakes – Eine historische Hinführung zum Verständnis des Ukraine-Kriegs 2022“. In seinem Vortrag wird Becker vom mittelalterlichen Großreich der Kiewer Rus berichten sowie darauf aufbauend die getrennten historischen Entwicklungen Russlands und der Ukraine bis in die Neuzeit beschreiben. Dabei werden jeweils die von Präsident Wladimir Putin benannten Argumente für eine Legitimation des aktuellen Kriegs sachlich den historischen Fakten gegenübergestellt. Anmeldung per E-Mail an SocialMedia@spd-ludwigshafen.de, dann erhält man kostenfrei die Zugangsdaten.

Gastteilnehmer sind der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider sowie Sozialdezernentin Beate Steeg (beide SPD). Becker, verheiratet und Vater zweier ukrainisch-deutscher Kinder, setzt sich für ein interkulturelles Verständnis ein. Er promovierte über „Die KPD in Rheinland-Pfalz“, gilt als Stalinismus-Experte und arbeitet als stellvertretender Leiter im Stadtarchiv. Bereits mehrmals war er als Referent bei der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE). Seit 1997 unternimmt er regelmäßig Besuchs- und Studienreisen nach Estland, Russland und vor allem in die Ukraine.