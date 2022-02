Seit Donnerstagabend werden in mehreren europäischen Städten markante Gebäude aus Solidarität mit der Ukraine blau-gelb angestrahlt. Am Samstag ist auch das Mannheimer Schloss dabei, wie es von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg heißt. Geschäftsführer Michael Hörrmann sagt: „Wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Die Beleuchtung soll als sichtbares Zeichen unseres Mitgefühls dienen und uns mit allen Menschen verbinden, die sich Frieden in der Ukraine, Russland und Europa wünschen.“ Das Barockschloss Mannheim ist am 26. Februar von 19 bis 2 Uhr illuminiert.