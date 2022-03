Angesichts der dramatischen Nachrichten aus der Ukraine haben mehrere Ludwigshafener Organisationen und Verbände eine zentrale Sammelstelle für Sachspenden eingerichtet, von der aus die Hilfsmittel an hier ankommende Flüchtlinge oder direkt ins ukrainische Grenzgebiet verteilt werden sollen. Weil schon jetzt Tausende Kinder, Frauen und ältere Menschen auf der Flucht aus dem ukrainischen Kriegsgebiet sind und sich deren Anzahl Experten zufolge in den kommenden Wochen noch weiter erhöhen wird, gehen die Interessengemeinschaft für Behinderte und ihre Freunde, der Arbeiter-Samariter-Bund Ludwigshafen und der Stadtkreisverband Arbeiterwohlfahrt davon aus, dass viele Hilfesuchende auch nach Ludwigshafen kommen werden.

„Brauchen jegliche Hilfe“

„Wir als Gesellschaft müssen uns nun dafür einsetzen, hilfsbedürftige Menschen, die aus den Kriegsregionen fliehen, in unseren Städten aufzunehmen. Die Vorbereitungen müssen jetzt dafür getroffen werden“, sagen hierzu die Vertreter der genannten Verbände Andreas Mack und Holger Scharff. Gemeinsam bieten sie deshalb für Sachspenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge eine zentrale Sammelstelle in der Nibelungenstraße 1 b an – direkt neben der Verkehrsschule an der Blies. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 15 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. „Die Menschen, die aufgrund des fürchterlichen Kriegs ihr Zuhause verlassen mussten, brauchen jegliche Hilfe“, betonen die Verantwortlichen und haben deshalb auch entsprechende Spendenkonten eingerichtet.

Spendenkonten



Spendenkonto AWO „Ukraine“ IBAN DE05 5455 0010 0000 0036 99 oder Spendenkonto ASB „Ukraine“ IBAN DE79 5455 0010 0000 1510 68, weitere Informationen im Netz unter www.luhilft.de, per E-Mail an ukraine@LUhilft.de oder unter der Telefonnummer 0621 62900460.