Viele Ehrenamtliche engagieren sich in Ludwigshafen für Geflüchtete aus der Ukraine oder planen, dies zu tun. Die zentrale Koordination für das ehrenamtliche Engagement läuft laut Stadt über das Heinrich-Pesch-Haus, wo Jana Sand und Matthias Rugel Hauptansprechpartner sind. Wie Sand sagt, soll am Mittwoch, 30. März, um 16 Uhr auch die Internetseite www.lucan.help online gehen. Die Plattform soll helfen, Hilfsangebote mit Bedarfen zusammenzubringen und über eine Pinnwand eine Austauschmöglichkeit für Ehrenamtliche und zu Sachspenden bieten. Zudem soll am Mittwoch um 16 Uhr das Café Welcome nach coronabedingter Pause wieder öffnen. Ab sofort findet es laut Sand immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Park des Pesch-Hauses in der Frankenthaler Straße statt. Hinter dem Treff steht der Arbeitskreis Flüchtlinge in Oggersheim.