Der Verein Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Nowograd-Volynskij/Swjahel lädt für die nächsten Wochen zu mehreren Veranstaltungen ein.

„Pfälzer Kartoffelsuppe trifft ukrainischen Borschtsch“ lautet das Motto bei einem Benefizessen am Donnerstag, 17. Oktober, zwischen 11.30 und 14 Uhr im „Social Innovation Lab“ in der Innenstadt (Bismarkstraße 55). Die Suppe kostet sechs Euro.

„Swjahel – Stadt am Slutsch“: Am Mittwoch, 23. Oktober, erzählt Bürgermeisterin Nataliia Borys unter diesem Titel über Ludwigshafens ukrainische Partnerstadt Swjahel. Der Vortrag (Ukrainisch mit deutscher Übersetzung, zirka 60 Minuten) findet ebenfalls im „Social Innovation Lab “ statt und beginnt um 18 Uhr.

Am Donnerstag, 24. Oktober, 18 Uhr wird an gleicher Stelle zudem das zehnjährige Bestehen der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar gefeiert. Zum Jubiläum wird Besuch aus Swjahel erwartet. An der Veranstaltung werden Bürgermeisterin Nataliia Borys, der Klinikleiter Vasyl Borys und die beiden Vorsitzenden der ukrainischen Partnerorganisation teilnehmen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) und ein Vertreter des ukrainischen Generalkonsulats sprechen Grußworte.

Gedenkfeier in Kirche

Am Samstag, 23. November, 18 Uhr, wird die neu gegründete Theatergruppe des Vereins eine Veranstaltung zum „Holodomor“ gestalten. Die Gedenkfeier findet in der Melanchthonkirche, Maxstraße 38, Mitte, statt. Wörtlich heißt „Holodomor“ auf Ukrainisch „Mord durch Hunger“. Er bezeichnet die absichtlich von der Sowjetunion herbeigeführte Hungersnot, die zwischen 1932 und 1933 weite Teile ihrer Bevölkerung traf. Besonders viele Menschen starben damals in der ukrainischen Sowjetrepublik.