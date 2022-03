Die Aktion „LU hilft“ hat mittlerweile über 9000 Euro und zahlreiche Sachspenden für die Kriegsopfer in der Ukraine gesammelt. Wie die Organisatoren mitteilen, soll die Aktion weitergehen.

Die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF), der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Ludwigshafen haben sich vor drei Wochen in der Aktion „LU hilft“ zusammengeschlossen. „Unsere Zwischenbilanz fällt sehr erfolgreich aus“, so ASB-Vorstand Andreas Mack. Nach dem Spendenaufruf Anfang März hätten viele Bürger Sachspenden für Erwachsene, aber auch für Kinder in der Ukraine abgegeben. Mittlerweile hätten zwölf Fahrzeuge Hilfsgüter zu Organisationen gefahren, wo sie an Bedürftige weiterverteilt wurden. Die Transporter wurden von der Lebenshilfe zur Verfügung gestellt.

Sammelstelle bleibt geöffnet

Seit 12. März unterstützt „LU hilft“ auch Privatpersonen, die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben, mit Hygieneartikeln, Lebensmitteln und Kleidung. Mit einem Teil der Geldspenden wurden medizinische Hilfsmittel bestellt. Die Menge füllt zwei Paletten und wird in ein Krankenhaus in der Ukraine transportiert. Die Sammelstelle für Sachspenden in der Nibelungenstraße 1 b neben der Verkehrsschule an der Blies bleibt geöffnet. Auch Geldspenden sind möglich. Infos im Netz: www.luhilft.de.