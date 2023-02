Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist in Ludwigshafen das Hilfsprojekt „Lu can help“ entstanden. Hier wird Geflüchteten geholfen. Privatpersonen, Einrichtungen und Unternehmen können sich einbringen. Die Macher ziehen nach einem Jahr eine positive Zwischenbilanz.

Die Flüchtlinge bekommen beispielsweise Informationen zum Thema Jobsuche. Auch bei Bewerbungen wird geholfen. „Gerade die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen ist ein sehr wichtiges Thema für die Menschen“, erläutert Kerttu Taidre, von „LU can help“. Die ehrenamtliche Initiative bietet Beratungstermine an, hilft beim Ausfüllen von Anträgen und dabei, deutsche Formulare und Bürokratie zu verstehen.

Seit dem Start im April sind über 250 Menschen mit Infoveranstaltungen erreicht worden. Ferner fanden rund 400 persönliche Beratungen statt. Über 800 Mal am Telefon oder per E-Mail Auskünfte erteilt. Zudem sind für zirka 100 Ukrainer Sprachkurse angeboten worden. Für die Zukunft sind auch Freizeitangebote und Ausflüge in die Region geplant.

Nach dem Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine am 24. Februar 2022 flohen viele Ukrainer in den Westen – überwiegend Frauen und Kinder kamen auch nach Ludwigshafen. „Zu Beginn des Krieges dachten viele, dass sie nur vorübergehend hier sein werden. Anfang des Sommers wuchs dann die Gewissheit, dass der Krieg länger dauern würde und die Geflüchteten mussten sich Gedanken machen, wie es weitergehen soll“, berichtet Kerttu Taidre. Dann stand die Suche nach einer Wohnung im Mittelpunkt, die Kinder haben Schul- und Kita-Plätze gebraucht und die Eltern Deutschkurse. „Der erste Schock über den Krieg und die Flucht ist jetzt weg“, sagt Taidre. Doch die Ungewissheit über die Kriegsdauer, die Nachrichten aus der Heimat belasteten die Flüchtlinge.

Perspektive offen

Im Gegensatz zu Flüchtlingen aus anderen Ländern gelten für die Ukrainer einfachere Reglungen, die ihnen auch einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt erlauben. Ihre Perspektiven sind unterschiedlich, berichtet Taidre. „Es gibt Geflüchtete, die gerne hierbleiben möchten und sehr viel dafür tun. Es gibt auch sehr viele, besonders die Kinder, die wieder zurück in die Ukraine wollen.“ Doch angesichts der großen Kriegsschäden sei offen, ob und wann dies möglich ist. „Da stellt sich die Frage: Wohin sollen wir zurückgehen, wenn nichts von unseren vorigen Leben übrig geblieben ist?“, beschreibt die Helferin das Problem. Daher sind die Macher von „Lu can help“ davon überzeugt, dass ihre Hilfe noch einige Zeit gebraucht wird. Das ehrenamtliche Projekt entstand im Heinrich-Pesch-Haus, arbeitet insbesondere mit dem Malteser Hilfsdienst eng zusammen und sucht weiter finanzielle Unterstützer.

Spendenkonto

Heinrich-Pesch-Haus, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE75 5455 0010 0193 9231 90, BIC: LUHSDE6AXXX