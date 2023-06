Die Spendenaktion „Ein Bus für Swjahel“ ist erfolgreich beendet worden. „Ich bin sehr dankbar für die tolle Unterstützung in den letzten beiden Wochen“, teilt die Vorsitzende der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Swjahel, Valentyna Sobetska (44), mit. Die eingegangenen Spenden für einen behindertengerechten Transporter für Ludwigshafens ukrainische Partnerstadt Swjahel belaufen sich nach ihren Angaben auf insgesamt 13.220 Euro. Zu dem Ergebnis hätten zahlreiche Einzelspender, aber auch die Meter-Stiftung, die deutsch-ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar und Rotary-Clubs aus Ludwigshafen und Limburgerhof beigetragen. „Gekauft werden konnte ein gebrauchter, aber gut erhaltender Renault Noventis 420 mit der Möglichkeit zwei Rollstuhlfahrer und neun weitere Passagiere zu transportieren“, heißt es in einer Presseerklärung. Der Bus sei bereits am Montagabend sicher nach Swjahel gebracht und für einen weiteren Hilfstransport mit Medikamenten und Rollstühlen genutzt worden.