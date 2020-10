Ein 37-Jähriger hat laut Polizei am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt minderwertige Uhren zu überteuerten Preisen verkauft. Ein Polizeibeamter beobachtete den Mann offenbar kurz vor 19 Uhr im Quadrat O2, wie er einem Passanten auf der Straße eine Uhr verkaufte, anschließend in sein in der Nähe geparktes Auto stieg und in Richtung Wasserturm davonfuhr. Am Wasserturm konnte das Fahrzeug gestoppt und der 37-Jährige kontrolliert werden. Dabei wurden den weiteren Angaben zufolge mehrere minderwertige Armbanduhren und ein vierstelliger Bargeldbetrag bei ihm gefunden. Eine Reisegewerbekarte konnte der in Deutschland wohnsitzlose Mann offenbar nicht vorweisen.