„Germany's Ugliest City Tours“ starten am Mittwoch, 1. Juni, in ihre fünfte Saison. Durch die angeblich hässlichste Stadt Deutschlands führt wie immer der Künstler Helmut van der Buchholz.

Es klingt fast nach einer Fahrt mit der Geisterbahn, ist aber nur eine Stadtführung durch Ludwigshafen: Im Rahmen des Ludwigshafener Kultursommers soll das Publikum an fünf Tagen die vermeintlich schlimmsten Orten der angeblich hässlichsten Stadt Deutschlands erleben. Drei Touren sind für Fußgänger konzipiert, zwei werden mit dem Rad absolviert. Die Führungen sind auf knapp zwei Stunden angelegt und finden bei fast jeder Witterung statt, teilt Helmut van der Buchholz mit.

Die erste Radtour am Mittwoch, 1. Juni, 18 Uhr, ist für all diejenigen gedacht, „denen der Katastrophen-Tourismus bereits in Herz und Blut übergegangen ist“, kündigt van der Buchholz an. Auf dem Fahrrad geht es knapp zwölf Kilometer um die Innenstadt herum. Dort sei es auch nicht viel besser als direkt in der City, meint der Tourleiter. Bei dieser Tour könne man beobachten, dass sich die seltsamen und manchmal auch irritierenden Orte und Plätze nicht auf das Stadtzentrum beschränken, da zwischen den einzelnen Stadtteilen ausreichend Raum vorhanden ist, um den sich niemand kümmert und der dann mit der Zeit ein gewisses Eigenleben entwickelt. „Ein Phänomen, das es auch in nahezu jeder anderen Großstadt gibt“, sagt der Künstler.

Wie man aus dem Schlamassel herauskommt

Der besondere Charme dieser Radtour liege in der Hoffnung, diese Orte des Schreckens schnell wieder verlassen zu können – um dann aber mit gleicher Geschwindigkeit an der nächsten Örtlichkeit zu landen. Dazu werden fachkundige Mutmaßungen darüber serviert, wie dies alles so kommen musste und ob ein Teil davon gar gewollt war. Und ein paar Ideen, „wie man vielleicht herauskommt aus diesem Schlamassel“.

Anschauungsobjekt Arbeitsagentur. Foto: van der Buchholz/gratis

Der Titel „Germany’s Ugliest City“ wurde Ludwigshafen im Frühjahr 2018 infolge einer Umfrage des TV-Satire-Magazins „Extra 3“ verliehen. Seither zieht sich die Stadt am Rhein nicht etwa zurück in die Schmollecke, sondern präsentiert mehrmals im Jahr Stadtführungen unter der Leitung von Helmut van der Buchholz zu den schlimmsten Orten der hässlichsten Stadt Deutschlands – mit einem begeisterten Publikum.

Ob das mit der hässlichsten Stadt wirklich stimmt, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden.

Noch Fragen?

Voranmeldung beim Kulturbüro Ludwigshafen per E-Mail an sophie.lauth@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 5042888. Der Startpunkt wird mit der Anmeldebestätigung bekanntgegeben. Der Eintritt ist frei. Weitere Touren finden am 23. (Bonustour zur Kunst) und 30. Juni sowie am 4., 14. und 24. Juli statt.