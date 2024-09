Zu seiner sechsten und vorletzten Stadtführung 2024 („Germany’s Ugliest City Tours“) lädt Helmut van der Buchholz für Donnerstag, 12. September, ein. Unter dem Titel „Der Koloss von Ludwigshafen“ geht es zwei Stunden mit dem Fahrrad entlang der Spuren von Helmut Kohl. Start ist um 18 Uhr am Ernst Bloch-Zentrum (Walzmühlstraße 63). Noch knapp sechs Jahre dauert es bis zum 100. Geburtstag des gefühlt ewigen Kanzlers, der am 16. Juni 2017 gestorben ist. 2023 hatte sich die Tour erstmals Kohl gewidmet. Auf vielfachen Wunsch geht es dieses Jahr noch einmal entlang der Stationen aus dem Leben Kohls bis hin zum Bungalow in der Marbacher Straße in Oggersheim.

Anschließende Einkehr mit Diskussion

Kohl hat in der Stadt zahlreiche Spuren hinterlassen, auch wenn sich hier manche immer noch schwer tun mit seinem Erbe. Die kostenfreie Tour finden laut Ankündigung bei fast jeder Witterung statt. Eine anschließende Einkehr mit Raum für Diskussionen ist möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber per E-Mail an helmut@helmutvan.de möglich. Den Abschluss seiner Stadtführungen bietet Helmut van der Buchholz am 23. September unter dem Titel „Stadt im Wandel“ an, bei dem die Originaltour von 2018 wiederholt werden soll. Start ist um 18.30 Uhr am Danziger Platz in der Innenstadt.