„Die Anzahl der täglichen Impfungen in Ludwigshafen muss weiter steigen“, fordert Peter Uebel als Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen. „Unsere Impfzahlen sind nach wie vor zu niedrig. Noch lange sind nicht alle Patienten mit der höchsten Priorität geimpft. Hierzu werden wir noch etliche Wochen brauchen. Die Leistungsfähigkeit des Impfzentrums in der Walzmühle ist bei allen Anstrengungen begrenzt – auch wenn alle drei oder fünf Impfstraßen befahren werden. In wenigen Wochen wird nicht mehr das Thema der knappen Impfstoffmengen vorherrschen, sondern die Frage, ob wir Strukturen haben, um viele schnell impfen zu können“, so Uebel.

„Impfmöglichkeit in Praxen schaffen“

„Deshalb ist es dringend nötig, die Impfmöglichkeit in den Ludwigshafener Praxen zu schaffen. Viele Arztpraxen und Betriebsärzte in Ludwigshafen stehen bereit für die Impfungen und haben ihre Impflogistik aufgebaut. Wenn nur jeder zweite Ludwigshafener Hausarzt als Impfpraxis mitwirkt und täglich 20 Impfungen durchführt, sind das bei 50 Arztpraxen wöchentlich 5000 Impfungen.“

„Brauchen dringend Rückmeldungen“

Uebel weiter: „Wir brauchen jetzt dringend Rückmeldungen durch Bund und Land. Wir müssen wissen, wie der Impfstoff zu uns kommt. Wir müssen wissen, wen wir impfen können, und wir brauchen deutlich einfachere Anmelde- und Aufklärungsabläufe. Die vielseitigen Formulare mit genauso vielen zu leistenden Unterschriften sind bei allem Aufklärungswillen eine Zumutung für die Patienten und vielfach in den Praxisablauf so nicht zu integrieren. Deswegen brauchen wir hier schlanke Strukturen und ein niederschwelliges Angebot für Patienten. Die Impfung muss mit geringem Aufwand für Patient und Arzt möglich sein. Unser Ziel muss sein, bis zum Sommer alle Impfwilligen geimpft zu haben“, sagt der Facharzt für Innere Medizin aus der Gartenstadt. Seit 7. Januar wurden im Impfzentrum in der Walzmühle rund 6500 Impfungen verabreicht.