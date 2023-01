Es sei ein Trauerspiel, dass viele Fasnachtsumzüge abgesagt würden, meint Peter Uebel, der neue „Doktor humoris causa“ der Mundenheimer Göckel, und CDU-Fraktionschef im Stadtrat. „Bei allem Verständnis für die Sicherheitsaspekte. Ich glaube, das Risiko ist kalkulierbar, wenn man am Straßenrand steht und der Umzug vorbeikommt. Wir sollten langsam wieder auf den Boden kommen und aufhören, uns systematisch zu zerlegen“, meinte er am Rande seiner Würdgung am Freitagabend zur Debatte um das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, dessen hohe Auflagen viele Vereine kritisieren. Mehr dazu hier.

Nächste Absage aus Edigheim

Zu den zuletzt zahlreichen Absagen von Umzügen und Prunksitzungen gesellt sich nun eine neue hinzu: Der Gesangverein Liederkranz Edigheim hat nach RHEINPFALZ-Informationen seine Faschingsveranstaltungen für dieses Jahr gecancelt, also den Faschingsball und den Kinderfasching in der Lessinghalle. Hintergrund: Neue Auflagen der Stadt für die Nutzung der Turnhalle könnten so kurzfristig nicht erfüllt werden.