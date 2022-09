Seit rund zehn Jahren gebe es mit dem Projekt Street Doc in Ludwigshafen eine Versorgungsstruktur für Menschen, die keinen Hausarzt haben oder aus den verschiedensten Gründen den Zugang zum Gesundheitssystem verloren haben. Das teilt Mediziner und CDU-Stadtratsfraktionschef Peter Uebel mit, der sich „sehr erstaunt“ über die Aussagen des Bundestagsabgeordneten Armin Grau sowie Stadträtin Gisela Witt (beide Bündnis 90/ Die Grünen) zeigt. Beide hatten zuletzt auch für Ludwigshafen die Schaffung sogenannter Gesundheitskioske, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als erste Anlaufstelle für sozial benachteiligte Stadtteile einführen will, begrüßt. „Viele Tausend Behandlungen“ hätten die Street Docs in Ludwigshafen bereits durchführen können, „seit 2015 auch im zahnmedizinischen Bereich“, hält Uebel dagegen. Die gleichzeitige beratende Begleitung der Patienten werde ebenfalls gewährleistet. „Das Projekt wird von über 30 ehrenamtlich tätigen Ärzten und Helfern mit großer Empathie getragen und ist spendenfinanziert“, teilt Uebel mit. „Nach den Plänen des Gesundheitsministers sollen jetzt 20 Prozent der Kosten dieser neu zu errichtenden Gesundheitskioske durch die Kommunen getragen werden. Ob das in einer hoch verschuldeten Stadt wie Ludwigshafen umsetzbar ist, bleibt fraglich.“