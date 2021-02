Peter Uebel, Arzt und Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, fordert ein „höheres Impftempo“ in der Stadt, um die Corona-Pandemie bekämpfen zu können. Zum Thema bietet er am Freitag auch eine digitale Sprechstunde an.

„Unsere Infektionszahlen werden wohl wieder steigen. Es lässt sich vermuten, dass die stärker infektiösen Mutationen ursächlich sind“, warnt Uebel. Das wärmere Frühlingswetter wirke sich zwar positiv aus, „aber letztendlich ist die Impfung die wesentliche Waffe im Kampf gegen Corona“, sagt der Internist aus der Gartenstadt. Ganz besonders wichtig sei es daher, sich gut zu informieren und die Fakten einordnen zu können. So bezeichnet der 57-Jährige die Debatte um den Impfstoff von Astrazeneca als verwirrend. Klar sei, so Uebel: „Seine Wirksamkeit ist vergleichbar mit der jährlichen Grippeimpfung. Sie ist mit 70 Prozent in Zulassungsstudien deutlich höher als die immer geforderten 50 Prozent. Der Impfstoff schützt außerdem fast komplett vor schweren Verläufen. Die Nebenwirkungen sind zwar unangenehm, aber durchaus normal bei Vektorimpfstoffen.“

„Ein Luxusproblem“

Dass ältere Bürger nicht mit Astrazeneca geimpft werden sollen, liege „nicht an einer fehlenden Wirksamkeit in dieser Altersgruppe, sondern daran, dass in den Studien die Älteren unterrepräsentiert waren und somit zu geringe Daten vorliegen“. Uebel räumt dabei ein, dass der Biontech-Impfstoff eine „noch höhere Wirksamkeit“ habe, aber eben nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehe. Daher gelte: „Die Wahl zwischen einem guten und einem sehr guten Impfstoff ist ein Luxusproblem.“

Elementar sei mit Blick auf den erneut drohenden Anstieg der Infektionszahlen, dass so viele Bürger wie möglich geimpft werden. „Deshalb kann ich nur appellieren, die Impfung auch mit dem Astrazeneca Impfstoff anzunehmen“, so Uebel. Darüber hinaus fordert er den Aufbau einer Impflogistik bei den rund 100 Hausärzten sowie den Betriebsärzten und Firmenambulanzen in Ludwigshafen. „Wir brauchen diese niedrigschwellige Impfmöglichkeit. Es muss analog der jährlichen Grippeimpfung ablaufen. Nicht jeder nimmt den Aufwand im Impfzentrum in der Walzmühle auf sich. Wir müssen ohne großen Schnickschnack eine Impfung anbieten“, sagt Uebel. Fragen zum Thema wolle er daher am Freitag ab 15 Uhr bei einer digitalen Sprechstunde via MS-Teams beantworten. Wer daran teilnehmen wolle, könne sich per E-Mail an geschaeftsstelle@cdu-lu.de anmelden und bekomme dann einen Zugangslink zugeschickt.