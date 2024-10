In der Zwischenrunde zur deutschen Meisterschaft der männlichen U18 trifft Gastgeber TFC Ludwigshafen im Halbfinale zum Auftakt um 12.30 Uhr am Samstag auf den UHC Hamburg. „Wir wissen, dass wir am Wochenende unter diesen vier Mannschaften der große Underdog sind. Hamburg hat in seinem Kader einige Bundesligaspieler und ist individuell stärker als wir“, sagt TFC-Trainer Christian Hanz. Noch am selben Tag begegnen sich der TSV Mannheim und der HTC Uhlenhorst Mühlheim. Anpfiff des zweiten Halbfinals ist um 14.30 Uhr. Die Platzierungsspiele sind am Sonntag: Das Spiel um Platz drei um 12.30 Uhr, das Finale folgt um 14.30 Uhr. Der Sieger darf zur Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Vor zwei Jahren hatte sich der TFC als Spielvereinigung mit dem Dürkheimer HC für die Zwischenrunde qualifiziert, verlor die Begegnungen dennoch deutlich. „Für uns ist die Qualifikation für die Zwischenrunde einfach nochmal eine tolle Möglichkeit, uns für eine sehr gute Saison zu belohnen. Ich erwarte von meinen Spielern die gleiche Moral wie in den letzten Wochen und Monaten“, so Hanz.