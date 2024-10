Die Endrunde der deutschen Meisterschaft der weiblichen U18-Team steigt am Wochenende auf der Bernd-Martin-Hockey-Anlage des TFC Ludwigshafen. Zu Gast sind der HC Ludwigsburg, der UHC Hamburg, der Berliner HC sowie der Harvestehuder THC.

Mit einer Zwischenrunde der deutschen Meisterschaft hat der TFC Erfahrungen sammeln können. Am vergangenen Wochenende richteten die Ludwigshafener die Zwischenrunde zur deutschen Meisterschaft der männlichen U18-Mannschaften aus. Der TFC freute sich nach einer starken Runde selbst über die Teilnahme an der Zwischenrunde. Gewinner des Wochenendes war der UHC Hamburg.

Nun gibt die Bernd-Martin-Hockey-Anlage die Bühne für eine Endrunde. Wieder mit dabei, der UHC Hamburg. Die Hanseaten können Historisches schaffen. Denn die U18-Jungen des UHC spielen parallel in Berlin um den Titel. Für die weibliche U18 des UHC geht es am Samstag im ersten Halbfinale um 12.30 Uhr gegen den HC Ludwigsburg. Das zweite Spiel des Tages startet um 15 Uhr. Hier kommt es zum Aufeinandertreffen des Berliner HC und des Harvestehuder THC. Die Platzierungsspiele sind am Sonntag: Das Spiel um Platz drei beginnt bereits um 10 Uhr, das Finale um den titel dann um 12.30 Uhr.