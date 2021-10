Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) weisen die Kritik von Anwohnern in der Pfingstweide an der Fällung von Zypressen auf einem Grundstück des Energieversorgers zurück. In der Rubrik „Was Leser ärgert“ hatten sich in der Ausgabe vom Freitag Bürger über die Aktion beschwert.

Die sechs Zypressen auf dem TWL-Grundstück Ecke Athener/Bukarester Straße seien am 1. Oktober nach sorgfältiger Prüfung „aus Gründen der Sicherstellung der Versorgungssicherheit und der Verkehrssicherungspflicht“ entfernt worden, teilte eine TWL-Sprecherin dazu mit. Vorausgegangen seien mehrere Beschwerden eines Anwohners wegen der Verschmutzung der Gehwege, zuletzt im vergangenen Sommer. Bei einer Kontrolle sei zudem festgestellt worden, dass die auf dem Grundstück vor Jahren von einem Nachbar gepflanzten Zypressen zu groß geworden waren. Es habe die Gefahr bestanden, dass das weitere Wachstum des Wurzelwerks zu Schäden am Gehwegbelag sowohl auf dem TWL-Grundstück als auch im öffentlichen Bereich des Bukarester Wegs führen kann und somit auch die darunter verlaufenden Kabeltrassen beschädigt werden könnten, erklärte die Unternehmenssprecherin.

Auf dem Grundstück befinde sich ein Trafohaus. Unter dem Gehwegbelag auf dem TWL-Gelände verlaufe eine für die Versorgung des Viertels wichtige Kabeltrasse in das Trafohaus. Auch im Bereich des Gehwegs auf der Bukarester Straße verlaufe eine Kabeltrasse. „Nach eingehender Prüfung der Sachlage musste TWL aufgrund des Wachstums der Bäume und des Wurzelwerks leider intern die Entscheidung für die Entfernung der Zypressen treffen.“

Vogelbrutzeit abgewartet

Die Zypressen seien erst nach Ende der Vogelbrutzeit entfernt worden. Zuvor sei mithilfe eines Gärtners geklärt worden, dass es nicht möglich ist, die Bäume umzupflanzen. Um dennoch eine nachhaltige Lösung zu finden, sei eine insektenfreundliche Blumenwiese ausgestreut worden, die ebenfalls den wichtigen nachhaltigen Zweck der Biodiversität erfülle. „Damit wurde sowohl eine nachhaltige Lösung gefunden, als auch dafür gesorgt, dass das Grundstück von TWL zukünftig den Anwohnern einen natürlichen und freundlichen Anblick bietet“, sagte die Konzernsprecherin.