Angestoßen wurde mit Leitungswasser – dem besten in Deutschland. Es war nicht die einzige Besonderheit beim TWL Zukunftstag auf dem Werksgelände in der Industriestraße.

Über die Einordnung herrschte ein wenig Uneinigkeit. Zwischen „einem Bewerbertag in XXL“, wie es Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) als Aufsichtsratsvorsitzender in seiner Begrüßung nannte, über „einen komprimierten Tag der offenen Tür“, wie es der technische Geschäftsführer Thomas Mösl bezeichnete bis eben hin zum Zukunftstag war alles dabei. Fest stand, dass die rund 370 Besucher auf dem Werksgelände die komplette Bandbreite der Technischen Werke Ludwigshafens (TWL) erleben konnten.

Und weil dabei natürlich auch die Ausbildung eine große Rolle spielt, war die Nähe zu den Ausbildungswerkstätten weit mehr als ein reiner Zufall. „Wir haben das Format weiterentwickelt. Natürlich geht es uns dabei auch um Ausbildungswerbung“, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Dieter Feid. Aber insgesamt gelte: „Wer sich für die TWL interessiert, kann hier viel erleben!“

Wasserqualität ist Gesprächsthema

Dafür hatten sich die rund 950 TWL-Mitarbeiter schließlich einiges einfallen lassen. „Kurz gesagt ist es die gesamte Welt der Energie. Von der Technik über die Erzeugung bis zum Endprodukt“, so Unternehmenssprecherin Christina Horn. „Den Endprodukten“, müsste es genauer heißen, denn erzeugt werden bei den TWL zwar vor allem Strom und Wärme, aber aufbereitet und verteilt werden außerdem noch Gas und Wasser – das beste Leitungswasser Deutschlands, was sich in nahezu allen Gesprächen zwischen Wasserbar und Werkstätten durchaus häufiger zu hören war und den Stolz auf diese Bewertung wiedergab. „Immerhin unternehmen wir dafür ja auch einige Anstrengungen etwa in der Qualität der Leitungen“, erklärte ein Auszubildender den Besuchern. Dabei sollte er eigentlich am Modell die Verzweigungen des Stromnetzes in der Stadt von der Windkraftanlage bis in die Haushalte näherbringen.

Mit Messgeräten verfolgten Besucher beim die Spur der Gasleitungen im Boden. Foto: Volker Endres

Werke in kommunaler Hand

Deutlich wurde dabei immerhin, dass sich die TWL-er mit ihrem Arbeitgeber identifizieren und die geleistete Arbeit gut einschätzen können. Und der Blick in die offenen Werkstätten war die Gelegenheit, um mit Ausbildern und Auszubildenden direkt ins Gespräch zu kommen. „Das ist ein ganz anderer Austausch, als wenn Geschäftsführung und Ausbildungsleiter von den Vorzügen der Ausbildung erzählen“, erklärt Sprecherin Horn den Ansatz.

Der Stolz auf die geleistete Arbeit strahlte dabei auch auf den Oberbürgermeister aus: „Wir sind sehr froh, dass wir die Technischen Werke konstant in kommunaler Hand gehalten haben.“ Ein Zustand, den andere Kommunen gerade versuchen, wiederherzustellen. „Für uns sind die TWL weit mehr als ein kommunaler Versorger.“

Wie funktionieren Stromzähler? Auch das konnte man sich erklären lassen. Foto: Volker Endres

TWL liefern „alles“

Man sei ein zukunftsorientiertes Unternehmen, unterstrich Geschäftsführer Feid. Und das nicht allein mit Blick auf die Nachwuchswerbung, sondern auch auf Themen wie Wärme- und Energiewende. „Wir machen hier erlebbar, wie unsere Zukunftslösungen dafür aussehen“, erklärte Feid mit Blick auf die Beratungsstellen zu Balkonkraftwerken, Wärmepumpen oder dezentraler Gebäudetechnik. „Wir wollen für Ausbildung und Technik begeistern“, ergänzte Mösl. Den besten Überblick davon konnten sich die Besucher bei der Fahrt im Hubsteiger über das Gelände machen. Die knappste Zusammenfassung lieferte OB Blettner: „Die TWL liefern alles von der molligsten Wärme bis zur kältesten Kälte. Sie erzeugen den besten Strom und haben außerdem die nettesten Kollegen.“ Und natürlich das beste Leitungswasser Deutschlands.