Ein Stromausfall ist nicht nur ärgerlich, er verunsichert auch. Was steckt dahinter? Wie lange bleibt es dunkel? Am besten Bescheid wissen die Mitarbeiter in der Leitwarte der Technischen Werke (TWL). Wir waren dort und haben erfahren, was der Energieversorger bei einem Stromausfall unternimmt und was er verbessern möchte.

Erst traf es Anfang August den Stadtteil Süd,