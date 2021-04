Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) warnen vor unlauteren Telefonanrufen von Betrügern. Wie Kunden dem Unternehmen mitgeteilt haben, geben sich Betrüger fälschlicherweise am Telefon als Mitarbeiter des Energieversorgers aus, um so an vertrauliche Daten zu gelangen. Kunden sollten daher darauf achten, ob eine Ludwigshafener Vorwahl angezeigt wird, und den Anrufer um seinen Namen und eine direkte Rückrufnummer bitten. Die TWL raten in jedem Fall dringend davon ab, Daten am Telefon preiszugeben. Dazu gehören auch die Zähler- und Kundennummer sowie die Bankverbindung und Details zu laufenden Verträgen. Beim Verdacht eines betrügerischen Anrufs sollten Kunden die Telefonnummer notieren, das Gespräch beenden und den TWL-Kundenservice unter der Nummer 0800/1122700 kontaktieren.