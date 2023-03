Die Arbeitsgemeinschaft der Firmen SWR und Kassecker verlegt im Auftrag der TWL Netze GmbH ab Montag, 13. März, Fernwärme- und Gasleitungen in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Hemshof) und Umgebung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar 2024 an. In dieser Zeit gibt es mehrere Vollsperrungen.

In sechs Abschnitten

Gebaut wird in sechs Abschnitten: Die ersten verlaufen parallel und erstrecken sich bis A Mai 2023. Dafür muss die Bürgermeister-Grünzweig-Straße in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Mitte zwischen der Ecke Gräfenau- und Jaegerstraße für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt werden. Während der Bauabschnitte drei und vier wird die Bürgermeister-Grünzweig-Straße bis Juni 2023 in entgegengesetzter Richtung voll gesperrt. Die Bauabschnitte fünf und sechs starten Anfang Juli 2023. Die Arbeiten des fünften Bauabschnitts erfordern eine Vollsperrung der Jaegerstraße/ Ecke Haveringallee bis zur Ecke Berliner Straße. Im sechsten Bauabschnitt wird ab Anfang August 2023 die Jaegerstraße/Ecke Berliner Straße bis zur Ecke Bürgermeister-Grünzweig-Straße voll gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen werde ausgeschildert, so der Energieversorger.