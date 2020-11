Das Verwaltungsgebäude 2 der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) in der Industriestraße leuchtet ab Mittwoch, 25. November, orange. Auch im Innenstadtgebäude in der Bismarckstraße setzt der Energieversorger nach eigenen Angaben orange Akzente.

Mit der Aktion beteiligt sich das Unternehmen an der Aktion „Orange the World“, eine Initiative zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen. Um für das Thema Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren, veranstaltet die Organisation der Vereinten Nationen (UN) UN Women die Kampagne „Orange the World“. Sie ruft dazu auf, ab dem 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, wichtige Gebäude orange zu beleuchten.

Die Initiative wird von Zonta International begleitet. Der in den USA gegründete Club berufstätiger Frauen setzt sich dafür ein, die Lebenssituation von Frauen zu verbessern, und ist auch in Ludwigshafen aktiv. TWL unterstützt die Initiative „Orange the City“ des Zonta-Clubs Ludwigshafen-Pfalz und strahlt vom 25. bis 28. November das Verwaltungsgebäude 2 in der Industriestraße orangefarben an. Auch der Innenstadtstandort in der Bismarckstraße wird orange Akzente bekommen.