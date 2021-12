Mit einer Weihnachtsspende von 5000 Euro unterstützen die Technischen Werke (TWL) die Ehrenamtsbörse Vehra. Ziel des Vereins ist die fachliche Hilfe für ehrenamtliche Arbeit in Ludwigshafen und eine Vernetzung der Angebote. Statt zu Weihnachten Geschenke an Geschäftspartner zu verteilen, unterstützt der Energieversorger jedes Jahr eine soziale Einrichtung in der Region.

Über 600 Institutionen vernetzt

Über 600 Institutionen, Initiativen und Vereine sind in der Ehrenamtsbörse vernetzt. Der 2001 gegründete Verein erfasst offene Stellen für freiwilliges Engagement und vermittelt gezielt Ehrenamtliche. Darüber hinaus ist er Träger verschiedener sozialer Projekte in Ludwigshafen, wie der Ludwigshafener Tafel und der Initiative Lesepaten. Der Schwerpunkt der Projektarbeit liegt derzeit bei der Tafel, dem größten sozialen Projekt in Ludwigshafen, dessen Räume dringend saniert und ausgebaut werden müssen.

„Seit Corona neue Form der Not“

„Es ist großartig, was der Verein hier in Ludwigshafen ehrenamtlich leistet. Seit Corona gibt es eine neue Form der Not, die Tafel steht vor großen Herausforderungen. Wie die Helfer auch unter den schwierigen Pandemiebedingungen betroffenen Menschen helfen, ist bewundernswert“, sagte Thomas Mösl, Technischer TWL-Vorstand, anlässlich der Spendenübergabe.