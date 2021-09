Die Technischen Werke (TWL) spülen ab Mittwoch die Trinkwasserrohre in den Stadtteilen Süd, Mundenheim und Rheingönheim. Start der Spülung ist in Süd zwischen 8. September und 1. Oktober. Von 4. bis 27. Oktober folgen die Spülarbeiten in Mundenheim, vom 28. Oktober bis zum 26. November ist Rheingönheim an der Reihe. Alle Arbeiten finden tagsüber statt. Die regelmäßigen Rohrnetzspülungen seien notwendig, um Ablagerungen zu entfernen und die hohe Qualität des Trinkwassers zu sichern, so die TWL. Wegen der Arbeiten könne es bei einigen wenigen Kunden zu kurzfristigen Beeinträchtigungen durch Druckschwankungen und gegebenenfalls Trübungen des Trinkwassers kommen. Diese seien gesundheitlich unbedenklich. Bei eventuell länger auftretenden Trübungen des Trinkwassers können sich Anwohner unter der Rufnummer 0621/5051111 bei dem Energieversorger melden.