Zum 1. Februar 2022 senken die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) die Verbrauchspreise in der Ersatzversorgung für Strom und Gas mit Lieferbeginn ab 21. Dezember 2021 beziehungsweise 6. Januar 2022. Das hat der Energieversorger am Dienstag mitgeteilt. Der Grund dafür sei die sich aktuell entspannende Lage an den Beschaffungsmärkten. Zuletzt waren die TWL bei einigen Kunden in die Kritik geraten, die wegen Pleiten ihrer bisherigen Energieversorger automatisch in die verhältnismäßig teure Grund- und Ersatzversorgung der TWL gerutscht waren. Nun geben die TWL eigenen Angaben zufolge eine Reduzierung der Preise an ihre Kunden weiter. Der Verbrauchspreis in der Ersatzversorgung falle für Strom von 82,70 Cent pro Kilowattstunde (kWh) brutto auf 52,61 Cent pro kWh brutto, für Gas von 30,19 Cent pro kWh brutto auf 15,78 Cent pro kWh brutto. Kunden, die bereits in der Grund- und Ersatzversorgung für Strom sind, erhalten laut TWL zudem ein Angebot für einen günstigeren Tarif mit Laufzeit bis Ende 2023.