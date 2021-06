Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Hackerangriff vor einem Jahr haben zu roten Zahlen im Jahresergebnis 2020 der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) geführt. Das wurde am Montag bei der Bilanzpressekonferenz des Ludwigshafener Energieversorgers bekannt. Das Jahresergebnis der TWL AG sinkt von 12,3 Millionen Euro im Vorjahr auf minus 4,3 Millionen Euro im Jahr 2020. Auch das Ergebnis des TWL-Gesamtkonzerns (inklusive Tochterunternehmen) ist mit minus 1,5 Millionen Euro negativ. „Damit können wir nicht zufrieden sein“, sagte Vorstand Dieter Feid. Es handele sich aber um Verluste, die „nicht aus der normalen Geschäftstätigkeit“ resultieren.

Energie musste abverkauft werden

Pandemiebedingt sei es notwendig gewesen, große Mengen an bereits bestellter Energie zu niedrigeren Preisen wieder abzuverkaufen, da sie nicht benötigt wurden. Auch der Hackerangriff im Frühjahr 2020 hat seine Spuren in der Bilanz hinterlassen. Auf zwei Jahre verteilt werde „ein zweistelliger Millionenbetrag“ in die Hand genommen für IT-Strukturen, -Sicherheit und Datenschutz, sagte Feid. Er geht davon aus, dass das Ergebnis 2021 wieder im positiven Bereich liegen wird.