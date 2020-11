Die Technischen Werke (TWL) richten ab Mittwoch noch eine zweite Baustelle in der Maudacher Straße (Gartenstadt) ein. Wie das Unternehmen mitteilt, muss in der Maudacher Straße 298 (in Höhe der Shell-Tankstelle) ein defektes Stromkabel ausgetauscht werden. Die Arbeiten im Bereich des Fuß- und Radwegs sollen bis 10. Dezember dauern. Für dies Zeit muss die rechte Fahrspur in Richtung Maudach auf einer Länge von rund 50 Metern gesperrt werden. Bereits seit vergangener Woche gibt es eine ähnliche Baustelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei der Avia-Tankstelle. Auch dort wird ein Stromkabel ausgetauscht, weswegen bis 3. Dezember eine Spur in Richtung Marienkrankenhaus gesperrt ist.