Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) reparieren ab Dienstag in der Wredestraße (Mitte) eine 20-Kilovolt Stromleitung. Aufgrund der Arbeiten, die voraussichtlich bis Montag, 2. August, andauern, kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadtmitte. Die Baustelle befindet sich in der Wredestraße auf Höhe der Hausnummer 10. Der Verkehr wird in diesem Bereich über die Taxispur geführt. Aufgrund der Fahrbahnverengung ist mit Staus zu rechnen. Die Stromversorgung in der City soll durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt werden, teilten die TWL weiter mit.