Ab Freitag, 3. Februar, repariert die Netze GmbH der Technischen Werke (TWL) ein Stromkabel in der Rheinuferstraße in der Innenstadt auf Höhe der Walzmühle. Für die Bauarbeiten wird die linke Fahrspur stadtauswärts auf einer Länge von rund 70 Metern gesperrt. Dies könne zu Verkehrsbehinderungen führen. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis 10. Februar an. Die Verkehrsführung im betroffenen Bereich werde ausgeschildert. Die TWL bitten um Verständnis und darum, die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.