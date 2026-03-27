Die TWL Netze GmbH repariert von Montag, 30. März, bis Freitag, 3. April, die Gashauptleitung in der Bruchwiesenstraße, Höhe Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft. Während der Arbeiten ist die Verkehrsführung einer Mitteilung zufolge in diesem Bereich eingeschränkt, alle Fahrspuren seien betroffen. Die geänderte Verkehrsführung werde ausgeschildert. Die Maßnahme sei notwendig, um die Bürger weiterhin zuverlässig mit Gas zu versorgen. TWL Netze bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten.