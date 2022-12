Die Technischen Werke (TWL) ändern ab 2. Januar die Zeiten für den telefonischen Kundenservice sowie die Öffnungszeiten des Kundenzentrums in der Bismarckstraße 63 (Mitte) für persönliche Beratungen. Kunden können ab diesem Datum ihre Anliegen telefonisch von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, unter 0800 1122700 klären. Das Kundenzentrum öffnet ab 2. Januar zu folgenden Zeiten: Montag, 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Mittwoch, 8 bis 14 Uhr, Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr. Kunden können ihre Anliegen auch weiter per E-Mail oder über das Online-Kundenportal abwickeln. Grund für die Änderung der Service- und Öffnungszeiten sei das geänderte Kundenverhalten. Infolge der Pandemie und der Energiekrise erreichten die TWL immer mehr Anfragen per E-Mail oder online, während die Zahl der persönlichen Beratungen im Kundenzentrum rückläufig sei. Mitarbeiter des Energieversorgers würden daher ab 2023 stärker in die Beantwortung schriftlicher Anfragen eingebunden.