Im Auftrag der TWL Netze GmbH wird ab Montag, 11. März, in der Bremserstraße Ecke Leuschnerstraße in Friesenheim eine neue Gasleitung verlegt. Die Arbeiten der Firma Diringer und Scheidel können den Verkehr beeinträchtigen und dauern voraussichtlich bis Ende April an. Ab Montag, 25. März, werden die Fahrspuren der Bremserstraße im Wechsel gesperrt, teilt die TWL Netze mit. Die Zufahrt zum Klinikum Ludwigshafen ist in dieser Zeit über die Leuschnerstraße möglich. Die Ausfahrt kann nur über die Hohenzollernstraße und nicht über die Leuschnerstraße erfolgen. Aufgrund der Bauarbeiten sind Verkehrsbeeinträchtigungen möglich. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert. TWL Netze bittet um Verständnis.