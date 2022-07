Das Defizit der Technischen Werke (TWL) von 14 Millionen Euro beim Jahresergebnis 2021 ist für die FWG im Stadtrat „unverständlich“, so Fraktionssprecher Rainer Metz zur am 30. Juni vorgestellten Bilanz des städtischen Energieversorgers. „Im gleichen Zeitraum erzielt der ebenfalls in Ludwigshafen beheimatete Energieversorger Pfalzwerke ein Rekordergebnis von über 30 Millionen Euro.“ Während die TWL sich in der Vergangenheit von Verlustbringern teuer hätten trennen müssten, hätten die Pfalzwerke im operativen Geschäft als auch durch Anteilsverkäufe gute Gewinne erzielt. Die FWG fordert daher für die TWL eine neue Strategie, die Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzentrierung in den Mittelpunkt stelle. „Insbesondere sollte versucht werden, Kooperationen mit größeren Ludwigshafener Firmen einzugehen.“ Sonst bestünde die Gefahr eines dauerhaften TWL-Niedergangs.