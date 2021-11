Der TWL-Lichterzauber sorgt mit Lichtinstallationen in der Ludwigshafener Innenstadt und entlang der Promenade des Rheinufers für beliebte Fotomotive. Dieses Jahr startete die Aktion am 22. November. Sie endet am 29. Januar.

„Noch mehr Magie auf dem Berliner Platz.“ So beschreibt der alljährlich den TWL-Lichterzauber konzipierende Marketingverein Ludwigshafen die Lichtdecke, die erstmals als breiter Streifen den Himmel zwischen den Dächern der Hütten des Weihnachtsmarkts überspannt.

Zehn Kilometer Lichterketten

Publikumsmagnet und äußerst begehrtes Fotomotiv direkt am Rheinufer sei die groß dimensionierte Lichter-Liebesbotschaft „I love LU“. In Interaktion mit den Passanten wechseln zudem die beleuchteten Bäume entlang der Uferpromenade am Fluss kurzfristig ihre Farben.

Insgesamt sind nach Angaben der Verantwortlichen Lichterketten in einer Länge von über zehn Kilometern über das komplette Stadtzentrum verteilt. Die Leuchtzeiten sind täglich von 6 bis 8 und von 16 bis 23 Uhr.