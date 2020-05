Trotz der Turbulenzen rund um den Hackerangriff startet bei den Technischen Werken (TWL) nun der lange geplante Umzug von der Industriestraße in die Bismarckstraße: Wie der Energieversorger mitteilt, wird am Freitag das Kundenzentrum ins ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Innenstadt (Bismarckstraße 63) umziehen. Laut TWL ist der Kundenservice wegen des Umzugs am Freitag nur eingeschränkt erreichbar – und zwar von 7.30 bis 12 Uhr per Telefon (0800/112700) oder E-Mail (alle Daten finden sich auf dem Online-Kundenportal www.twl.de). Der Kassenautomat in der Industriestraße 3 steht Kunden für Bareinzahlungen aber auch am Umzugstag wie gewohnt von 5.30 bis 20 Uhr zur Verfügung. Ein Investor hat das ehemalige Kaufhof-Gebäude in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und umgebaut. Der TWL-Einzug ist schon seit längerer Zeit überfällig, hat sich aber wegen verschiedener Baumängel verzögert.