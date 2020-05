Am 25. Mai soll das Kundenzentrum der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) in der Bismarckstraße 63 (Ecke Bahnhofstraße) öffnen, wie eine TWL-Sprecherin mitteilt. Am Freitag ist das Kundenzentrum von der Industriestraße an diese neue Adresse umgezogen, für den Kundenverkehr aber zunächst weiter geschlossen. Das hänge mit der Umzugsabwicklung wie auch mit Corona-Beschränkungen zusammen, heißt es von den TWL. Die Kunden können sich allerdings weiterhin von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr telefonisch unter 0800/1122700, per E-Mail und über das Online-Kundenportal mit ihren Anliegen an die Servicemitarbeiter der TWL wenden. Der Kassenautomat für Bareinzahlungen steht Kunden in der Industriestraße 3 weiterhin von 5.30 bis 20 Uhr zur Verfügung.