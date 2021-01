Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie bleibt das Kundenzentrum der Technischen Werke (TWL) in der Bismarckstraße 63 (Innenstadt) bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, geschlossen. Wie der Energieversorger mitteilt, ist der Kundenservice aber weiterhin per Telefon und E-Mail erreichbar. Der Kassenautomat für Einzahlungen steht in der Bismarckstraße weiter zur Verfügung: werktags von 6 bis 22 Uhr.