Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) schließen wegen der Corona-Pandemie weiterhin bis einschließlich Sonntag, 31. Januar, ihr Kundenzentrum (Bismarckstraße 63, Mitte) für die persönliche Beratung. Der Kundenservice bleibt telefonisch und per E-Mail erreichbar. Auch über das Online-Kundenportal können sich Kunden an die TWL wenden. Der Kassenautomat für Bareinzahlungen steht ihnen in der Bismarckstraße nach wie vor von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr zur Verfügung. Entsprechenden Kontaktinformationen finden sich auch im Netz: www.twl.de.