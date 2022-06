Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) investieren im Jahr 2022 nach eigenen Angaben rund 105.000 Euro in den Aufbau eines Netzwerks an E-Bike-Ladestationen in Ludwigshafen. Maßgeblichen Anteil an dieser Investition haben dem Unternehmen zufolge TWL-Kunden, die in entsprechenden Sondertarifen in einen Regionalbonus für lokale, nachhaltige Projekte einzahlen.

„E-Bikes gewinnen seit einigen Jahren als Fortbewegungsmittel sowohl in der Stadt wie auch im ländlichen Raum an Bedeutung und werden in den nächsten Jahren noch stärker zur Entlastung der Städte und zur notwendigen Verkehrswende beitragen“, erklärt Technischer Vorstand Thomas Mösl. „Deshalb haben wir beschlossen, rund 105.000 Euro aus dem sogenannten Regionalbonus dafür zu verwenden, ein Netz von E-Bike-Ladestationen in Ludwigshafen zu installieren“, ergänzt Dieter Feid, Kaufmännischer Vorstand.

Standorte werden mit Verwaltung abgestimmt

Insgesamt 15 E-Bike-Ladestationen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, sollen bis Ende des Jahres in enger Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen installiert werden. An jeder Ladestation können dann bis zu acht E-Bikes gleichzeitig kostenlos aufgeladen werden. Die genauen Standorte dieser 15 Stationen werden derzeit mit der Verwaltung besprochen. Geplant ist eine gleichmäßige Verteilung im Stadtgebiet, die sowohl wichtige Anlaufstellen wie beispielsweise Kliniken und Einkaufsstraßen als auch Freizeitangebote wie Parks berücksichtigt.