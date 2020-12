Hacker erbeuten Namen, Adressen und Kontodaten von Kunden der Technischen Werke Ludwigshafen. Betroffen sind rund 100.000 Haushalte – und damit alle TWL-Kunden.

Am 13. Mai erhalten die TWL-Kunden eine E-Mail des Energieversorgers, in dem er über die Folgen des Angriffs berichtet, der mit einer infizierten E-Mail-Anlage begann. Ein Mitarbeiter hatte sie Mitte Februar geöffnet. Am 20. April entdeckten die TWL, was geschehen war. Doch erst nachdem die Kriminellen einige Zeit später die Stadtwerke erpressen wollen und einen zweistelligen Millionenbetrag fordern, machen die TWL den Datendiebstahl in all seinem Ausmaß öffentlich. Die Kunden sind beunruhigt, die TWL kündigen an, ihr Cyber-Security-Konzept zu überarbeiten. Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz übernimmt die Landeszentralstelle Cybercrime die Ermittlungen. Im Dezember teilt Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer mit: „Die Täter konnten weiterhin nicht identifiziert werden.“ Die Ermittlungen dauern an.