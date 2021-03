Im Auftrag der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) wird die Firma Sax + Klee ab Montag, 15. März, eine neue Gashochdruckleitung in der Berliner Straße in der Innenstadt verlegen und die Wasserversorgungsleitung teilweise austauschen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober an.

In mehreren Abschnitten

Die Arbeiten in Höhe Wrede- bis Jägerstraße erfolgen in mehreren Abschnitten. Sie beginnen mit zwei parallel laufenden Bauabschnitten, die sich von der Wrede- bis zur Kaiser-Wilhelm-Straße und von der Luther- bis zur Bahnhofstraße erstrecken. Die Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen wird ausgeschildert. Die betroffenen Anwohner wurden laut den TWL bereits informiert.